Más de 2 millones de personas piden que se conmute polémica sentencia a camionero latino

Debido a ello, Aguilera también fue condenado por indiferencia a la vida humana, agresión física e intento de agresión física, conducir descuidadamente y causar muertes por conducir descuidadamente.

Antes de darse a conocer la sentencia, Gage Evans, viuda de William Bailey, declaró ante el juez del caso que el fallecimiento de su esposo, de 67 años el día del accidente (25 de abril de 2019), fue “devastador” para ella y su familia, y agregó que “el mundo es definitivamente peor” sin Bailey.

Evans culpó a Aguilera de haber aceptado conducir su vehículo “por una ruta para la que no tenía la experiencia necesaria”, en referencia a la difícil bajada desde las Montañas Rocosas a Denver que, por su declive, frecuentemente causa recalentamiento en los frenos de los camiones de carga.

Durante su juicio, Aguilera insistió en que no fue su impericia, sino una falla mecánica en los frenos, lo que le impidió evitar el accidente. Pero, según la fiscalía, el joven conductor debió usar alguna de las varias rampas de emergencia a lo largo de la carretera precisamente para detener el camión.

Aguilera habló en inglés y, visiblemente emocionado, declaró que su vida “ha sido muy difícil, deprimente y horrible” desde el accidente, subrayando nunca pensó en lastimar a nadie. Además, dijo, la larga sentencia que le aguarda “ya no es vida”. Al concluir, dijo que tiene la esperanza y la fe en Dios de que no morirá encarcelado.

En octubre pasado, el jurado estuvo de acuerdo con la fiscalía, sosteniendo que Aguilera había tomado “numerosas malas decisiones”, incluyendo no revisar los frenos antes de ingresar a la carretera y no salir de la carretera cuando quedó claro que los frenos ya no funcionaban.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, afirmó a la cadena Telemundo que revisará la petición que ha recogido millones de firmas. “Voy a leerlo y estudiarlo y voy a preparar una propuesta”, dijo en español.