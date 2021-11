Tras su salida de los tribunales, el neurocirujano Leopoldo Luque tan sólo respondió de forma irónica a un periodista que acusaba a su abogado de agredir presuntamente al camarógrafo de una televisión local.

“Yo no soy abogado, si no, lo defendería. Ustedes me están empujando a mí”, zanjó Luque, que declinó hacer más declaraciones ante los reporteros congregados en la zona.

Maradona falleció a los 60 años y la autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

También descubrió en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.