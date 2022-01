Los hermanos gemelos más famosos de Francia mueren de covid tras rechazar vacuna

Dos conocidos presentadores de programas televisivos franceses y hermanos gemelos, Igor y Grichka Bogdanoff, murieron a los 72 años, con menos de una semana de intervalo, a causa del covid, según allegados.

Igor murió el lunes seis días después de su hermano Grichka, informó un abogado de la familia, que por su parte no quiso informar directamente de las causas del deceso de ambos hermanos.

Los Bogdanoff fueron divulgadores de temas de ciencia y ciencia ficción en los años 1980 en Francia. Luego fueron orientándose hacia teorías controvertidas sobre extraterrestres. Se hicieron numerosas operaciones de cirugía estética, al unísono.

Grichka murió el 28 de diciembre, tras varias días en coma. Aunque la familia no informó de las causas, círculos de allegados explicaron que no estaba vacunado contra el covid-19.

Con la muerte el lunes de Igor, el abogado de ambos hermanos, Edouard de Lamaze, confirmó a la emisora RTL que el covid causó ese deceso.

Al ser preguntado sobre si Igor estaba vacunado, de Lamaze contestó que era “abogado, no médico”.

Luc Ferry, profesor de Filosofía y ex ministro de Educación, amigo de ambos hermanos gemelos, aseguró al diario Le Parisien que los Bogdanoff no estaban vacunados.

Igor Bogdanoff era padre de seis hijos, nacidos de varias relaciones. Estaba hospitalizado desde mediados de diciembre, como su hermano.