López Obrador elogia la prudencia de USA y Canadá tras la pausa diplomática

El gobernante mexicano señaló, no obstante, que no ha tenido comunicación con el representante estadounidense en México, Ken Salazar, o con el canadiense, Graeme C. Clark, aunque aseveró que “no están rotas las relaciones”.

“Creo que el hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la reforma judicial en México lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia, porque en efecto, ha pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema y nosotros celebramos eso”, enfatizó.

Recordó que ningún país extranjero debe intervenir en asuntos que sólo corresponden a mexicanos, pues permitirlo sería aceptar que se viole la Constitución y que no es un país libre y soberano.

López Obrador declaró el martes pasado una polémica “pausa” en sus relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá.