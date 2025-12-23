Joven hondureño muere en tiroteo en Charlotte; familia clama ayuda para repatriarlo

Charlotte, Estados Unidos.

Dos adolescentes hispanos, entre ellos un hondureño, murieron tras un tiroteo registrado la madrugada del sábado 20 de diciembre en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

Las víctimas fueron identificadas como Samir Canales Molina, hondureño de 18 años, y Braulio Galeano Ayala, de 16. Según el informe preliminar, el ataque armado ocurrió en el bloque 800 de Farm Hill Drive, donde ambos jóvenes resultaron gravemente heridos por impactos de bala.

Tras el ataque, los adolescentes intentaron buscar ayuda por su cuenta. Uno de ellos logró llegar hasta un hospital ubicado en Hawthorne Lane, donde ingresó a la sala de emergencias con una herida de bala, pero fue declarado muerto poco después por el personal médico.

El segundo joven se trasladó hasta una estación de gasolina en East Woodland Road, donde fue localizado por agentes policiales con múltiples heridas de bala. Posteriormente fue llevado al hospital HCRM, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía de Charlotte confirmó que, por ahora, no hay sospechosos identificados ni detenidos por este doble homicidio, y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que colabore con cualquier información que pueda ser útil, habilitando la línea 704-334-1600 para recibir datos de manera confidencial.

Familiares de Samir Canales Molina iniciaron una campaña de recaudación de fondos para gestionar la repatriación de su cuerpo a Honduras, donde reside su madre, y cubrir los gastos funerarios.

"Nunca pensamos que estaríamos en esta posición, pero realmente necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir, toda nuestra familia está pasando por un momento difícil e inesperado, que nos ha traído un gasto que no podemos manejar por nuestra cuenta", escribió Jacob Molina, familiar del joven, en la plataforma GoFundMe.

En el mensaje difundido, Jacob también señaló: "Con el corazón lleno de dolor, nuestro mayor deseo es enviar su cuerpo a Honduras para que su madre pueda despedirse y darle sepultura".

"Les pedimos que mantengan a nuestra familia en sus oraciones y consideren compartir esta página. Agradecemos profundamente su amor, amabilidad y apoyo durante estos momentos difíciles"añadió.