Hijo de Floridalma: “Temo por mi vida y la de mi familia”

“Desde ayer estoy buscando información con el MP, hasta hoy logré hablar con ellos, pero todavía no se determina si es el cuerpo de mi mamá o no, ahorita estamos nosotros en espera de que nos digan si es el cuerpo de mi mamá o no”, comenzó diciendo López.

“La verdad, sí, gracias a Dios, el enfermero pudo declarar y con base en la declaración de él, pues no sé si el doctor se vio acorralado o se dio cuenta de que ya se había quedado solo y él solicitó ampliar su declaración, pero lastimosamente puso sus condiciones y la justicia guatemalteca se las complació.

Entrevista

¿Por qué cambió de parecer y cambió su declaración ante el Ministerio Público?

Según tenía entendido y fue lo que pude escuchar ese día en la audiencia. El doctor los tenía coaccionados, ya que él les pagaba abogados y todo, entonces, pues los abogados trabajaban para el doctor y se hacía lo que el doctor decía. Sin embargo, tuvieron una pequeña discusión y ya todos contrataron su propio abogado y ahí fue donde ya cada abogado empezó a darle sus recomendaciones a cada uno de sus defendidos y pues de ahí fue donde el enfermero decidió declarar.

Ustedes como familia, ¿qué piden para los responsables, especialmente al principal sospechoso?

Primero que nada a la justicia guatemalteca yo no le pido, le exijo que haya igualdad de derechos para todos, ya que desde el principio personalmente yo me he dado cuenta y lo he hecho público en los medios de comunicación que se le ha estado beneficiando al doctor de una manera diferente a los otros a los otros implicados, ya que cómo es posible que al enfermero se le lleve a los tribunales a declarar y a él no, a él le vayan a tomar su declaración a la cárcel. Dígame usted, ¿dónde está la igualdad de derechos?

¿Imagino que lo primero que van a pedir es que le quiten la licencia a Malouf?

Exactamente, ¿cómo es posible que podamos dejar a una persona que siga trabajando de esa manera? Dígame usted, ¿en qué universidad enseña que si una operación te sale mal tienes que desaparecer el cuerpo? Dígame dónde queda el corazón de este doctor, cómo tiene una mente tan despiadada para hacer lo que hizo y para desaparecer el cuerpo de mi madre cuando mi madre puso toda su confianza en él y le firmó un documento donde le quitaba toda responsabilidad porque la desapareció. Al sol de hoy todavía no lo entiendo.

¿Cree usted que él pensó que su mamá estaba sola y que nadie iba a llegar?

Yo pienso que eso fue lo primero que él pensó, de que mi madre como venía de Estados Unidos, era una persona que no tenía quien viera por ella, pero por las declaraciones también del enfermero, le sé decir que también lo hizo por miedo porque él ya tenía abiertos varios casos y hace dos años se le había muerto a otra persona ahí en su clínica de la cual él por medio de dinero y sobornos supo mantenerla bajo el agua y no salió a luz hasta que nosotros expusimos el caso de mi madre ante las redes sociales. Fue cuando empezaron a salir todo lo que el doctor había hecho.

En las redes sociales se ha destacado mucho el trabajo de ustedes, especialmente el suyo, porque a casi un año usted no ha dejado de pelear por la justicia y que se esclarezca el caso de su mamá...

Ni lo voy a dejar, ni voy a dejar de pelear hasta que lleguemos a las últimas consecuencias. Ya este 13 de junio se cumple un año de que mi mamá a las 7 de la mañana entró a la clínica del doctor y nunca la volvimos a salir por su propio pie.

¿Cuáles han sido las personas claves para que no baje los brazos porque no es trabajo solo suyo?

Mire, atrás mía hay un montón de personas que han estado, como se dice aquí, va echando el hombro. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis tías especialmente, han estado atrás, atrás y atrás, publicando, buscando información, pidiendo ayuda de amigos. Yo he tratado la manera de buscar la ayuda de ustedes, los periodistas, que ha sido la pieza fundamental para que el caso de mi madre no quede en el olvido y que al sol de hoy todavía esté vigente y se esté llegando, se esté viendo una luz al final del túnel. Gracias a ustedes como periodistas, hoy estamos donde estamos y a la insistencia y exigencia de nosotros como familia.

¿En algún momento temió por su vida también usted sabiendo que no se está enfrentando a un médico muy reconocido?

Yo no estoy tranquilo, la verdad, yo no estoy tranquilo y temo por mi vida y la vida de mis hijos, de mi esposa. Máxime, viendo la forma tan descarada que le brindan ayuda a este doctor, a veces nos sentimos nosotros, sentimos nosotros que él es la víctima y nosotros somos los victimarios, porque estando él preso y teniendo varias denuncias en el MP todavía le siguen haciendo favores. Yo sí tengo miedo, pero puede más mi lucha para buscar y esclarecer qué le pasó a mi mamá que mi miedo.

¿Por qué?

Porque primero está la familia y primero está mi madre. Y me imagino que lo primero que usted quiere en todo esto es encontrar el cuerpo y darle esa cristiana sepultura para, de una u otra forma, tener esa paz de saber en dónde está el cuerpo de su madre. Ese es el fin primordial, ese es el fin primordial, que encontrar el cuerpo de mi madre, darle una cristiana sepultura y poderla llorar y poderle decir, madre, misión cumplida, te encontramos. Y ya tenemos un lugar donde les gusta visitar.