Hallan muerto a exbombero hondureño en Nuevo León, México

Nuevo León, México.

La víctima fue identificada como Wilfredo Bonilla , originario de Choloma, Cortés , y exmiembro del Cuerpo de Bomberos . El cuerpo de Bonilla fue encontrado en un inmueble ubicado en San Nicolás de los Garza, donde autoridades mexicanas realizaron un operativo tras recibir el reporte del fallecimiento.

Un exbombero hondureño fue hallado sin vida en el estado de Nuevo León, México , un hecho que ha generado consternación entre la comunidad migrante y entre quienes lo conocieron por su labor de servicio en Honduras.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la causa de su muerte; sin embargo, versiones preliminares señalan que el hondureño habría sido víctima de violencia en el lugar donde se encontraba. La Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación para determinar si el deceso se debió a un homicidio u otra causa.

Ante la falta de contacto con sus parientes, amigos y compañeros de Bonilla iniciaron una campaña en redes sociales para localizar a su familia en Honduras y notificarles sobre los actos fúnebres programados en México.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras también se sumó al llamado para ubicar a los familiares del exrescatista: "Se solicita el apoyo de toda la comunidad para localizar a los familiares del compañero Wilfredo Bonilla, exmiembro del Cuerpo de Bomberos de Honduras, prestó servicio en las estaciones Choloma y Puerto Cortés, quien lamentablemente falleció en la ciudad de Nuevo León, México".​

"Wilfredo era un hermano bombero hondureño que residía y trabajaba en territorio mexicano. Sus compañeros y conocidos buscan contactar de carácter urgente a sus parientes en Honduras para que puedan estar al tanto de su situación”, añadieron en el mensaje difundido.