Grupos latinos exigen que ICE rinda cuentas tras matar a mujer en Minnesota

"La mortal tragedia que tuvo lugar hoy en Mineápolis es el resultado directo de la política irresponsable de la Administración Trump de excesos violentos en contra de los inmigrantes y los ciudadanos americanos que los rodean", dijo en un comunicado el Caucus Hispano del Congreso.

Asociaciones latinas en Estados Unidos condenaron la muerte de una mujer que fue abatida a disparos este miércoles por agentes migratorios en el estado de Minnesota , asegurando que la Administración de Donald Trump "busca la violencia para justificar más violencia", y exigieron que los responsables rindan cuentas.

Agregó que el Gobierno del presidente Trump "busca crear un ambiente de miedo, violencia y brutalidad federal", y llamó a la población a permanecer tranquila para no justificar más violencia por parte de los agentes federales.

El Caucus indicó que usará todas las herramientas legales a su disposición para una investigación transparente que haga rendir cuentas a los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la muerte de la ciudadana estadounidense.

También, criticó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de acusar a la víctima de terrorismo doméstico, cuando un video de los hechos "cuenta otra historia", en la cual la víctima fue tiroteada por agentes del ICE cuando huía en su vehículo.

En los videos que circulan en redes se observa a varios agentes del ICE acercarse a una camioneta y ordenar a la conductora que salga del vehículo. Tras momentos de tensión, el auto se aleja de ellos y se escuchan al menos dos disparos antes de que choque contra un auto estacionado, mientras se oyen gritos y reclamos por el uso de la fuerza.

La asociación Voto Latino, que defiende a la comunidad latina y migrante en EE.UU., llamó igualmente a la rendición de cuentas de todos los responsables de crear esas condiciones, asegurando que "ninguna comunidad en Estados Unidos debería ser sometida a violencia o intimidación simplemente por existir".