García Luna pide clemencia en una carta al juez de USA horas antes de la sentencia

“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”, dice García Luna en una misiva escrita a mano y dirigida al magistrado Brian Cogan unas 24 horas antes de la audiencia.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas”, se destaca en el escrito.

El que lideró la ‘guerra contra el narco’ en México aseguró que siempre ha “repudiado y rechazado” las drogas, y que fue “implacable en contra de los criminales que las producen, trafican y lucran” con ellas.

Asimismo, sostuvo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) desmanteló el Poder Judicial del país y que, con ello, se pretende encarcelar “a quienes combaten a sus aliados políticos vinculados al narcotráfico”, advirtiendo de una etapa “peligrosa” en el país.