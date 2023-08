Cómo el fuego convirtió a Lahaina en una trampa mortal

Sin embargo, sabían lo que podía ocurrir en un incendio forestal. Tomaron algunos artículos de primera necesidad y se prepararon para salir en sus autos . “La gente me decía: ‘Ah, ¿van a salir?’”, recordó Denton Fuqua. “‘Muy bien, cuídense’”.

Denton Fuqua, de 32 años, y su marido estaban preocupados. No habían recibid o alertas de texto ni sirenas ni órdenes de evacuación ; ninguna señal para ella y sus vecinos, dijo, de qu e Lahaina, una comunidad de 13,000 habitantes que fue capital del reino hawaiano, estaba a punto de incinerarse.

Ha pasado una semana desde el infierno que arrasó el oeste de Maui el 8 de agosto. Se ha confirmado la muerte de al menos 99 personas y se teme que la cifra aumentará de manera considerable. Miles de estructuras, en su mayoría viviendas, han quedado reducidas a escombros. Las estructuras de los autos incinerados cubren la histórica calle Front de Lahaina, mientras los equipos de búsqueda se abren paso con trabajos de casa en casa en busca de restos humanos.

El rápido avance del fuego, así como la impresionante muerte y destrucción ya están planteando preguntas sobre si debió haber una gestión más agresiva de la energía eléctrica cuando los fuertes vientos azotaron la isla, advertencias más tempranas para los residentes en el camino del fuego y una mejor gestión del tráfico para evitar el paralizante atasco que llevó a muchas personas a una trampa mortal.

Las entrevistas y los videos revisados por The New York Times muestran que el incendio forestal que acabó arrasando Lahaina se inició bajo un tendido eléctrico roto nueve horas antes de que arrasara la ciudad, recrudeciéndose por la tarde después de que los bomberos lo dieran por controlado.

Sin embargo, en decenas de entrevistas con sobrevivientes, los residentes de un barrio tras otro afirmaron no haber recibido ninguna advertencia antes de que el fuego se abalanzara sobre sus hogares. Contaron historias de personas que se apresuraban a escapar por el paseo marítimo y pasaban en auto junto a otras que retozaban despistadas en las playas. Algunos se quedaron fuera de sus casas, maravillados por lo que estaba ocurriendo, todavía tomando cocteles. Los turistas que se enteraron hicieron las maletas y huyeron de sus hoteles, mientras otros llegaban con sus equipajes.

“Nadie se lo esperaba”, comentó Mark Stefl, colocador de baldosas. Dijo que su primera pista de que podía estar en peligro fue cuando su esposa vio las llamas a casi 457 metros de su casa.