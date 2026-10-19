Francia cubrirá el 100% del desempleo parcial de comercios afectados por los disturbios

París, Francia. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu , anunció que los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios podrán acogerse desde el martes a un dispositivo de paro parcial, con una cobertura por parte del Estado del 100%. La medida entrará en vigor este martes mediante una "instrucción ministerial", explicó el primer ministro en una comparecencia ante la prensa, tras mantener una reunión de crisis . Se trata de una medida de "protección del empleo" , ya que "no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales", añadió. Lecornu indicó que también se va a poner en marcha "un fondo de apoyo" para los comercios que fueron saqueados o vandalizados para responder en particular a sus necesidades de tesorería y asegurar que recibirán avances rápidamente.

El ministro de Comercio, Serge Papin, cifró en "3.000 al menos" los comercios afectados por esos ataques. Papin precisó que más allá de la cuestión del paro parcial, se está trabajando en exenciones de cargas y cotizaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) había estimado desde el domingo que los daños se cifrarán en "cientos de millones de euros".