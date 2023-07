Fiscal del Vaticano pide siete años de prisión contra cardenal por fraude

Monseñor Becciu se declaró “desolado” por los comentarios de Diddi, que le acusó de haber “utilizado los medios de comunicación para deslegitimar el trabajo de los magistrados”.

Según Diddi, Becciu hizo perder a la secretaría de Estado, la administración central de la Santa Sede, entre 130 y 180 millones de euros (entre 140 y 200 millones de dólares).

“Soy inocente no sólo porque nunca he robado un céntimo, sino también porque nunca me he enriquecido ni he enriquecido a miembros de mi familia”, aseguró Becciu.