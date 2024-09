Familiares denuncian torturas a menores detenidos en Venezuela

“Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado a colaborar porque ser pobre no es un delito”, dijo la mujer mientras esperaba por más donaciones en una plaza caraqueña.

Cerca de ella, Theany Urbina, de 32 años, coreaba consignas a favor de su hijo de 16 años, también detenido el 2 de agosto y todavía preso, al igual que otros 58 menores de edad en todo el país, según los registros de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos.

“Estamos haciendo una recolecta porque no tenemos el dinero para (...) llevar jabón y ese tipo de cosas, porque no podemos trabajar, la desesperación es grande, no tenemos tiempo de trabajar ya que tenemos que estar con nuestros hijos”, expuso Urbina, que trabaja como manicurista.

Insistió en que su hijo no salió a protestar, pero cinco días después de las elecciones, “pasaron dos policías y se lo llevaron”, cuando “se comía una chuchería en la puerta de la casa”.

Los familiares de los encarcelados mostraron fotografías de sus seres queridos, agitaron una pancarta con la frase ‘Basta de criminalizar a quienes luchan’ y, al final de la protesta, colectaron varios alimentos enlatados, así como afeitadoras, crema dental, desodorante, galletas, entre otros productos.