Mujica sale del hospital pero se encuentra ‘frágil’, según su médica

Las dificultades para alimentarse generadas por el tratamiento de radioterapia que recibió a raíz de un tumor maligno en el esófago empeoraron la función renal del expresidente uruguayo José Mujica, quien ya abandonó el sanatorio en el que se encontraba internado, informó su médica personal, Raquel Pannone.

“El tiene una patología renal y las consecuencias de la radioterapia generaron que le cueste más alimentarse y ha tomado menos líquido. Esto empeoró la función renal”, apuntó en una rueda de prensa.

De acuerdo con esto, añadió que desde el pasado sábado Mujica se encontraba recibiendo suero en algunas horas del día para facilitar la hidratación y que este lunes fue derivado al sanatorio Casmu, donde se le hicieron estudios a raíz de este hecho.

Asimismo, Pannone indicó que los resultados de los estudios podrían mostrar una mejora o que sigue en la misma situación, lo que llevaría a que el expresidente deba recibir suero unos días más.

“Está frágil. Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más debilitado. Si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar”, enfatizó la médica.

Por otra parte, contó que Mujica se hizo estudios la semana pasada que mostraron que de su patología de esófago “no hay evidencias”, pero sí consecuencias del tratamiento recibido.

“La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más. Le hicimos varias veces tomografías en estos días en diferentes lugares y eso muestra que no hay evidencia del tumor”, concluyó.

Un día antes, Pannone indicó a EFE que el expresidente tuvo una “muy buena” evolución luego de que fuera tratado por un tumor, aunque aclaró que la rehabilitación le está costando.

“La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”, subrayó.

De todas formas, la médica añadió que el tratamiento no es inocuo y que Mujica tiene otras patologías previas que lo condicionan.