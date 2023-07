Tormenta subtropical Don deambula en medio del Atlántico

Los vientos de Don se extienden hacia el este hasta unas 115 millas (185 km) desde el centro, no obstante la tormenta no supone peligro para zonas costeras. Según el NHC, no se prevén mayores cambios en su intensidad y en dos días Don podría convertirse en un remanente de baja presión.

En lo que va de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, que de manera oficial comenzó el pasado 1 de junio, se han formado cuatro tormentas tropicales, incluida Don, y una tormenta subtropical sin nombre apareció en enero de este año.

Una reciente actualización hecha por el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) pronosticó para la actual temporada un total de 18 tormentas tropicales con nombre y 9 huracanes, de los cuales 4 serían de categoría mayor, un aumento respecto a su primer pronóstico de abril debido al “calor anómalo extremo” que se registra en la superficie marina.

El promedio de una temporada de huracanes en el Atlántico, que concluye el 30 de noviembre, son 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes mayores.