La esposa de Sánchez niega irregularidades en declaración ante la Justicia

🔵 #DIRECTO «Desde hace 25 años en consultoría y docencia», empieza Begoña Gómez, que explica que hace ya 12 años que empezó a colaborar con la Complutense, pero se amplía en 2020 con una «cátedra no remunerada habitual en las universidades públicas» 🔗 https://t.co/JOZF6Mma23 pic.twitter.com/FuHXjNgNdK

La mujer del jefe del Ejecutivo español ha asegurado que “nunca se lucró”, ni pretendió lucrarse, gracias a su relación profesional con la Universidad Complutense, según han informado fuentes jurídicas.

Ha insistido también en que no se apropió de ninguna marca en relación a la contratación de un software para la cátedra y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, que colaboró con ella en la Complutense, porque no participó en ningún proceso de licitación pública.