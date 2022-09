“La historia se repite cuando no se aprende de ella” y, por eso, el documentarista ucraniano Sergei Loznitsa abogó hoy desde la Mostra de Venecia por juzgar a los responsables rusos de la invasión de su país cuando la guerra acabe y también indagar en el periodo soviético para aprender del pasado.

“Si no aprendemos de la historia, si no estudiamos o no queremos conocer lo que ocurrió en el pasado, será muy difícil”, sostuvo el director, que ha presentado fuera de concurso “The Kievs trial”, un documental sobre los procesos a los invasores nazis en 1946.

La cinta expone imágenes de archivo inéditas sobre el juicio a quince dirigentes nazis acusados de cometer todo tipo de atrocidades contra ucranianos y judíos durante la invasión del país en la Segunda Guerra Mundial.

Celebrado en enero de 1946 por las autoridades soviéticas, uno de los primeros procesos contra los criminales del III Reich, los acusados reconocen ante la cámara sus delitos, como las purgas, asesinatos de civiles y deportaciones a campos de exterminio.

Loznitsa ha rescatado este material audiovisual, en ocasión de gran crudeza, para reflexionar sobre lo que denomina la “banalidad del mal”, justo en un momento en el que el país europeo sufre una nueva invasión, esta vez perpetrada por Rusia desde febrero.

“Cuando inició la invasión rusa todos recordamos inmediatamente los hechos de hace ochenta años y entendimos que siempre hemos visto repetirse lo mismo. Eso significa que de verdad no hemos aprendido tras la guerra”, refirió.

Esto se debe, a su parecer, a que tras el conflicto y después del colapso de la Unión Soviética en 1991 no se llevó a cabo ningún proceso en favor de la memoria histórica.

Pero eso, sostuvo, deberá cambiar cuando la invasión ruso llegue a su término: “Creo que al final de la guerra, que no se cuándo ni cómo será, aunque habrá un final, deberá haber un proceso contra los crímenes de guerra cometidos por el ejército y los políticos rusos en Ucrania”, planteó el cineasta.

“Y obviamente también un proceso contra la URSS por sus crímenes en este país (Ucrania) cometidos desde 1917 hasta su fin”, agregó.

“Porque estos juicios nunca ocurrieron, como sí fue en Nuremberg (el proceso alemán contra los responsables nazis) y ahora tenemos a este país (Rusia) en estas circunstancias y nos sorprendemos aunque no deberíamos. Se la ha concedido de todo y sus autoridades han pensado que tenían el suficiente poder para cometer esto”, dijo.

Sentado a su lado estaba Ilya Khrzhanovskiy, uno de los productores del documental y director del Memorial del Holocausto y del denominado “Babi Yar”, la masacre de judíos ucranianos y prisioneros de guerra en 1941.

Khrzhanovskiy aseguró que rescatar de los archivos este tipo de material es importante para la memoria y lamentó que Rusia “nunca ha pedido perdón” por sus acciones en Ucrania en su periodo soviético.

“Esto ocurre porque nada ha cambiado y el jefe del país (Vladimir Putin) es un antiguo miembro del KGB (policía secreta de la URSS). Es como si tras la II Guerra Mundial hubiera presidido Alemania un antiguo agente de la Gestapo (nazi)”, denunció.

La 79ª edición del Festival de cine de Venecia ha dedicado un día -el próximo 8 de septiembre- a Ucrania, con una serie de foros en los que se hablará sobre la situación que se vive en este país y se tratará de ayudar a sus cineastas y artistas. La Bienal veneciana, que organiza la Mostra, ha vetado a los artistas vinculados al Kremlin.