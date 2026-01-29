Embajadas y empresas en Cuba revisan sus planes de evacuación ante la presión de EE UU

La Habana

Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de la presión de Washington sobre la isla luego de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La preocupación ha escalado en las últimas semanas en sedes diplomáticas y empresariales extranjeras en la isla ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que EE.UU. pudiese estar preparando incluso una intervención militar en Cuba.

El propio subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, aseguró este miércoles que Washington desearía que este mismo 2026 los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”, en una clara referencia a un cambio político en la isla.

Mientras tanto, en Cuba embajadas y empresas estudian medidas. “Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, asegura una diplomática en La Habana que prefiere mantener el anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos han reconocido a EFE —a cambio de no difundir sus nombres— que están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba, en ocasiones llamando uno a uno a sus ciudadanos para verificar los datos.

También hay legaciones diplomáticas pertrechándose para poder soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que entienden se pueden producir por la combinación del actual contexto de crisis total en la isla y la creciente presión estadounidense.

Otras embajadas, en menor número, han indicado, por el contrario, a EFE que hasta el momento no ven la necesidad de actualizar sus planes de evacuación, aunque reconocen que no descartan y se mantienen alertas ante la posibilidad de que en el futuro sea preciso activar procedimientos de emergencia.

Entre el sector privado, hay varias filiales de empresas internacionales contactadas por EFE que reconocen, en privado, que la incertidumbre geopolítica les ha llevado a replantear con sus casas matrices la actividad en Cuba.

Los dos motivos que alegan son una potencial intervención militar estadounidense, por quirúrgica que pueda ser, y el impacto sobre su actividad del grave deterioro económico del país, especialmente con el aumento de los apagones y la crítica escasez de combustibles, indican fuentes de estas empresas.

Algunas firmas internacionales —siempre bajo condición de anonimato— aseguran contar con una reserva de carburantes para sus operaciones manufactureras, pero advierten que, si se cortan definitivamente los envíos desde Venezuela y México, mantener la producción será insostenible.

El caso más destacado en el sector privado es el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según confirmaron a EFE dos fuentes cercanas a la compañía, que fabrica en la isla productos de higiene, belleza y limpieza.

