El Salvador analiza tratado entre Honduras y Nicaragua sobre golfo de Fonseca

Argueta, sin presentar pruebas, dijo que “estas decisiones” vienen “sin duda alguna de ciertas influencias que quieren que el país no avance”.

“Vienen de ciertas influencias o actores que están teniendo reuniones en los Estados Unidos para efectos de detener el avance del Gobierno. Eso es triste, enlazar tanto la política partidaria interna con el efecto que puedan tener decisiones internacionales”, añadió.

Bukele, que antes de asumir la Presidencia salvadoreña en 2019 llamó dictadores a los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Nicaragua, Daniel Ortega, no ha dado una postura concreta sobre el tema.

¿Qué creen que estuvieran diciendo @dw_espanol (Deutsche Welle), @nytimes (The New York Times), @washingtonpost (The Washinton Post) y sus medios afines si yo hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico con Ortega?”, escribió en Twitter.

En su mensaje, también a modo de crítica, agregó: “¿Qué estuvieran diciendo los Demócratas en la Casa Blanca?”.