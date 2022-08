El contenido en streaming superó al de TV por cable por primera vez en EEUU

Los estadounidenses vieron más contenido a través de plataformas de “streaming” que por televisión por cable en julio, un hito para la televisión en continuo que es la primera vez que consigue más visionado que la televisión tradicional, según anunció este jueves Nielsen.

La televisión en continuo capturó el 34,8 % del tiempo total de visualización de televisión de EE. UU. durante el mes de julio, mientras que la televisión por cable atrajo el 34,4 %, según la empresa especializada en medición de audiencias.

El tiempo total que los estadounidenses dedicaron a estas nuevas maneras de ver la televisión aumentó un 22,6 % con respecto al año anterior, mientras que el tiempo de visualización por cable disminuyó un 8,9 %.

Netflix fue el servicio de “streaming” más visto el mes pasado, impulsado por su serie “Stranger Things”, seguido de YouTube.

Por su parte, las series más populares de Hulu fueron “Only Murders in the Building” (Solo asesinatos en el edificio) y “The Bear”, mientras que las de Prime Video de Amazon fueron la nueva serie “The Terminal List” (La lista terminal o La lista final) y los nuevos episodios de “The Boys”.

Durante los meses estivales, al no haber clases, los niños suelen pasar más tiempo consumiendo contenido, lo que podría haber aumentado el tiempo que pasan en YouTube y otras plataformas de transmisión en julio.

También, cuando no hay olimpiadas, suele haber una escasez de grandes eventos deportivos en los meses de verano y el deporte es un gran diferenciador de la televisión por cable.