EEUU apoya con 55 millones de dólares a El Salvador para atender los efectos de El Niño

Mientras que los otros 30 millones "están en camino para continuar trabajando junto al Gobierno de El Salvador y Naciones Unidas en implementar acciones anticipadas para proteger a las familias más vulnerables".

La sede diplomática en territorio salvadoreño explicó, en un mensaje en la red social X, que 25 millones de dólares están siendo canalizados a través de Naciones Unidas para "ser utilizados en diversos mecanismos de alivio para las zonas más afectadas por la sequía".

El Salvador. Estados Unidos apoyará a El Salvador con 55 millones de dólares para atender los efectos ocasionados por el fenómeno de El Niño , que ha provocado sequía, calor extremo y escasez de lluvia en el país, así lo informó este viernes la embajada estadounidense.

El Salvador se encuentra en estado de emergencia nacional por los efectos de la sequía generada por influencia del fenómeno de El Niño, que ha puesto en riesgo la cosecha de granos básicos en el país centroamericano.

Se prevé, según información oficial, que el mayor impacto de El Niño se presentará entre enero y abril de 2027 en El Salvador, donde el fenómeno comenzó a golpear entre junio y julio pasados.

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Se ha estimado que el fenómeno climático afecte en El Salvador la producción de cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre.

La mayoría de los productos de la canasta básica de El Salvador llegan de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local, también afectados por la sequía ocasionada por El Niño.

Una buena parte de la población rural de El Salvador se encuentra en el llamado Corredor Seco Centroamericano, una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas) y en la que habitan unas 11,5 millones de personas, la mitad dependiente de la agricultura de subsistencia.