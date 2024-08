Ministros respaldan a Noboa por presunto intento golpe de Estado en Ecuador

Los ministros ecuatorianos han cerrado filas en torno al jefe de Estado, Daniel Noboa, ante lo que consideran un intento de golpe de Estado por parte de su vicepresidenta, Veronica Abad, por una denuncia interpuesta ante el tribunal electoral, y han advertido que no permitirán una desestabilización de la democracia.

Estamos librando una guerra que debería ser la del Ecuador entero, pero hoy no lo es. Hoy quedaron en evidencia: prefieren ver a Ecuador arder, con tal de reinar sobre sus cenizas. pic.twitter.com/RFEBsnsqWJ

Y advirtió: “No lo vamos a permitir. Ella está sosteniendo que ha habido una violación a sus derechos de participación con violencia de género porque se le ha encargado como única función ser embajadora en el Estado de Israel”.

Esa sorpresiva designación a finales del año pasado evidenció el distanciamiento entre Noboa y Abad, que se había percibido desde que inició la campaña para el balotaje.

Palencia cuestionó que después de nueve meses, Abad aduzca ser víctima de violencia de género.

“Nosotros sabemos bien lo que ha pasado con los Estados que han permitido que crezca la desestabilización. El Ecuador está unido y firme en torno a la institucionalidad democrática”, apuntó.

Y aseveró que estarán vigilantes la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el bloque de seguridad, que incluye a los militares, “para que no se rompa el orden establecido, no se rompa la Constitución, no se rompa la ley”.