Desaparecen turistas que viajaban por una carretera del noreste de México

Autoridades mexicanas buscan a un número no determinado de turistas desaparecidos mientras viajaban en dos camionetas por una carretera del estado de San Luis Potosí (noreste), informó este jueves el gobierno local.

“El número de personas no lo tenemos definido porque la información no ha surgido (...) no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de estas camionetas”, dijo Miguel Ángel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí en una rueda de prensa.

La empresa de transporte alegó que no contaba con esta información pues las dos camionetas donde viajaban los turistas habían sido contratadas por un tercero, por lo que no tienen detalle de sus ocupantes, explicó el funcionario estatal.