Cuatro días de terror en México: narcobloqueos, ataques y 260 muertos

El Gabinete de Seguridad de México sumó 260 personas asesinadas entre el 9 y el 12 de agosto, días en los que se reportaron narcobloqueos y ataques a comercios y automovilistas en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

Guanajuato encabezó la lista de los estados más violentos con 32 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso, seguido de Chihuahua con 23; Estado de México con 22; Michoacán con 20 y Jalisco y Baja California, ambos con 16, según cifras oficiales.

En cuanto a tasas por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso, Colima es primero con 57.84, seguido de Zacatecas con 37.59; Baja California con 34.72; Michoacán con 29.06; Sonora con 27.84; Morelos con 26.61; Guanajuato con 24.73, Chihuahua con 24 y Quintana Roo con 16.01.