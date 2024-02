Crisis en Colombia: magistrados de la CSJ huyeron en helicóptero

Para contrarrestar esas supuestas conspiraciones, el mandatario convocó en los últimos días manifestaciones de sus seguidores que fueron encabezadas hoy por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), investigada por la Fiscalía por un presunto aporte de dinero a la campaña presidencial de Petro en 2022 que no fue declarado.

Colombia vivió ayer jueves una agitación política luego de que manifestantes afines al Gobierno bloquearon el acceso al Palacio de Justicia en Bogotá, en protesta porque la Corte Suprema no ha elegido a la nueva fiscal general, que reemplazará a Francisco Barbosa, quien termina su periodo y es acusado por el presidente Gustavo Petro de querer sacarlo del poder.

“Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país”, afirmó el mandatario en X.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que ante el fracaso del diálogo para desalojar a los manifestantes, “se pasó a intervenir para desbloquear los accesos y garantizar la libre circulación de los magistrados”.