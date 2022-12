Cartel de Jalisco regala dinero y juguetes para escudarse: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los cárteles del narco dan regalos a las población porque quieren usarla de escudo.

Luego de que presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalaran juguetes en el centro de Guadalajara, el Mandatario indicó que no se debe permitir que se manipule al pueblo.

“No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe permitir”, dijo López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal indicó que los cárteles no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional en Jalisco, Chihuahua y Michoacán.

“Pasa también que no quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán”, afirmó.

Se le preguntó al Presidente si está cercana la captura de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, y respondió que no tiene información. “No tengo información sobre esto”, dijo.