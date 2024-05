Una nueva caravana con cientos de migrantes parte de la frontera sur de México

“No tengo documentos en Tapachula , no busqué, no fui a migración, quiero ir a Estados Unidos a trabajar, tengo una hija en Brasil, está muy difícil económicamente hablando (...) estoy en busca de una vida mejor ”, afirmó.

Este nuevo contingente está compuesto en su mayoría por migrantes de Cuba , Haití, Centroamérica, Brasil y Colombia, quienes salieron caminando desde Tapachula alrededor de las 05:40 hora local (11:40 GMT) con carriolas, mochilas en mano, botellas de agua, tristeza e incertidumbre , porque aquí no les resolvieron sus trámites para regularizarse.

Alexander, un migrante cubano, dijo que decidieron salir caminando porque no tienen otra vía para poder avanzar, ya que no los dejan ir en autobuses o en combis para poder llegar a Ciudad de México y tramitar una cita de CBP ONE para poder cruzar a Estados Unidos.

“Las autoridades cuando llegaron por la mañana nos orientaron que teníamos que caminar suave (lento) por una sola vía por la derecha y lo otro es que nos iban a acompañar para protegernos”, señaló.

En tanto que la migrante cubana, Yuselbis, detalló que han emprendido la caminata porque las autoridades no les permiten subirse a los autobuses de manera legal.

“(Pedimos) que nos protejan, que nos dejen llegar a nuestro destino final, que no nos detengan, que nos vayan guiando, lo que queremos es llegar, no vamos a molestar a nadie lo que queremos es llegar a la Ciudad de México”, enfatizó.

La mayoría de las personas que van en esta caravana buscan realizar sus trámites en Ciudad de México, ya que todos quieren entrar de manera legal a los Estados Unidos.