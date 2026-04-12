Avioneta se estrella en Phoenix con tres pasajeros

Phoenix, Arozona

Una avioneta se estrelló en Phoenix, al norte de Camelback Road, dejando a sus tres ocupantes ilesos de gravedad tras salir por sus propios medios.

Una avioneta se estrelló en Phoenix, Arizona, al norte de Camelback Road, en una zona céntrica de la ciudad, generando alarma entre los residentes del sector. A bordo viajaban tres personas, quienes lograron salir por su cuenta y, según las autoridades, sin heridas graves.

El accidente no dejó vehículos afectados ni daños mayores en tierra, lo que evitó una tragedia de mayores proporciones en esta zona urbana. Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender la situación y asegurar el área.

“Es prácticamente un milagro”, dijo D.J. Lee, del Departamento de Bomberos, al destacar que el desenlace pudo haber sido mucho más grave debido al punto donde ocurrió el impacto.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, que se suma a otros incidentes aéreos registrados en los últimos días en la región.

El Departamento de Bomberos compartió imágenes del trabajo que realizan en la zona del incidente, donde se observa la aeronave detenida en plena vía pública mientras los equipos de emergencia evalúan la situación. En el lugar, los bomberos analizan los posibles riesgos para la población que reside en el vecindario donde la aeronave habría realizado un aterrizaje de emergencia.

Asimismo, a través de sus canales oficiales, el cuerpo de bomberos informó: “La aeronave se ha estrellado en la 7th St y Missouri. El PIO está en el lugar y proporcionará actualizaciones”, en referencia a la presencia del oficial de información pública encargado de brindar detalles del caso conforme avance la investigación.