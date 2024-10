Senadora australiana reclama al rey Carlos III: ‘Devuélvenos lo que robaste a nuestro pueblo’

🤴El rey Carlos III de Inglaterra y su esposa son recibidos calurosamente en Australia. “Usted no es nuestro rey” y “esta no es su tierra”, gritó una senadora australiana. 🎥 Más videos en Rumble 👉 https://t.co/InXJUxJZ0f pic.twitter.com/4eXT1WPQ5k

“Su acto infantil no ha disminuido en absoluto la gratitud y orgullo que miles de australianos tienen por nuestro país, su historia, sus pueblos y su buen sistema de gobierno. De hecho, probablemente solo ha fortalecido esos sentimientos”, indicó la Liga Monárquica.

La senadora de los Verdes Barbara Pocock, que se define como republicana, indicó al canal estatal australiano ABC que el legado colonial es una “historia triste” para muchos indígenas y afirmó que esta institución no representa al país actual.

“Nada permanece inmóvil”, aseguró Albanese, que también se entrevistó en privado co n Carlos III, quien mantuvo otro encuentro con el líder de la oposición.

El primer ministro no oculta que es republicano, pero el pasado enero afirmó que un referéndum sobre la monarquía no es una prioridad y no hay fecha prevista para celebrarlo.

Dentro de su agenda oficial, Carlos y Camila visitaron el Monumento a la Guerra y el Jardín Botánico, al tiempo que, por separado, el monarca se reunió con responsables del centro de investigación CSIRO y la reina con activistas contra la violencia de género, entre otros eventos.

Australia celebró en 1999 un referéndum para decidir si se convertía en república, pero ganó el no, y el año pasado otro para el reconocimiento de los derechos indígenas que también fue rechazado por la mayoría de los votantes. EFE