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Capturan a panameña por triple homicidio tras ser deportada de Estados Unidos

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) detuvieron a una mujer por considerarla sospechosa de un crimen ocurrido en 2022

Capturan a panameña por triple homicidio tras ser deportada de Estados Unidos

Sospechosa de triple homicidio es detenida tras ser deportada a Panamá.

 Fotocaptura de video| redes sociales
Ciudad de Panamá, Panamá

Una mujer panameña de 27 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras ser deportada desde Estados Unidos, lo que permitió reactivar una investigación en su contra por su presunta vinculación con un triple homicidio ocurrido en 2022.

El hecho violento se registró en septiembre de 2022, cuando un grupo de personas fue atacado con arma de fuego por desconocidos dentro de un local de comida rápida en el sector de Don Bosco . El ataque dejó tres personas fallecidas y dos heridas.

La aprehensión fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que procedieron a su captura inmediatamente después de su llegada al país, debido a que mantenía una orden de detención vigente.

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Tras su arresto, la sospechosa fue puesta a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, que continuarán con las diligencias correspondientes dentro del proceso judicial.

En medio de la ola de violencia que afecta al país, las autoridades han intensificado los operativos de seguridad en distintas regiones. La Policía Nacional informó que, en las últimas 72 horas, unas 630 personas han sido detenidas en diversos puntos del territorio.

Durante estas acciones, también se realizaron 70 allanamientos, con el decomiso de 15 armas de fuego, 209 municiones y diversas sustancias ilícitas.

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Redacción La Prensa
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