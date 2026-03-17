Capturan a panameña por triple homicidio tras ser deportada de Estados Unidos

Ciudad de Panamá, Panamá

Una mujer panameña de 27 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras ser deportada desde Estados Unidos, lo que permitió reactivar una investigación en su contra por su presunta vinculación con un triple homicidio ocurrido en 2022.

El hecho violento se registró en septiembre de 2022, cuando un grupo de personas fue atacado con arma de fuego por desconocidos dentro de un local de comida rápida en el sector de Don Bosco . El ataque dejó tres personas fallecidas y dos heridas.

La aprehensión fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que procedieron a su captura inmediatamente después de su llegada al país, debido a que mantenía una orden de detención vigente.