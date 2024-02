AMLO pide a EEUU informar sobre indagatoria por presuntos nexos con el narco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves que el gobierno de Estados Unidos informe sobre una indagatoria por presunto apoyo del narcotráfico a su campaña presidencial de 2018.

“El gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar”, dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa al revelar que el diario The New York Times trabaja una historia sobre el tema que no ha sido difundida.

“Yo espero que el gobierno de Estados Unidos manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar”, añadió.

López Obrador leyó en voz alta una serie de preguntas que le hizo el periódico estadounidense al respecto.