AMLO denuncia desidia de OMS para aprobar la vacuna rusa y les da 72 horas para certificarla

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó desidia e ineficiencia de la OMS para aprobar las vacunas Sputnik-V y CanSino contra el Covid-19.

“Yo originalmente pensé en enviar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación de las vacunas, porque es de conocimiento público que han ayudado, que no perjudican, que protegen. La OMS, además tratándose de la salud, con todo respeto es una ineficiencia.

“Llevan ya muchísimo tiempo en esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos, yo creo que es más por desidia”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario informó que enviará una carta a la Organización Mundial de la Salud en la cual urgirá que se apruebe en un plazo de 72 horas las vacunas Sputnik-V y CanSino.

“Llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta, le pedí a la Secretaría de Salud un formato de carta, están por dármela hoy y la voy a firmar, la voy a mandar a la OMS. Puede ser que no la aprueben, lo cual no veo probable porque estamos hablando de salud, no de cuestiones ideológicas.

“Yo espero que enviando la carta se apliquen y resuelvan, porque, en efecto, Estados Unidos decidió que sólo entren los que están vacunados con las vacunas que ellos autorizan, a partir de la autorización de la OMS, y el cuello de botella está en la OMS. Esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas”, mencionó.