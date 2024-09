López Obrador anuncia el fin del “narco-Estado” en México en su último informe de Gobierno

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo en su último Informe de Gobierno oficial que en su sexenio (2018-2024) el promedio diario de homicidios ha caído 18 % de un promedio de 101 a uno de 83, además de que ya no existe un “narco-Estado”.

El mandatario detalló que los “delitos del fuero federal se han reducido en 24,8 %, el homicidio en 18 %, el robo bajó en 29,5 %, el feminicidio en 37,6 %, el robo de vehículo en 48,6 % y el secuestro se redujo en 77 %”.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio antepasado”, declaró.

López Obrador rindió este domingo su último Informe de Gobierno oficial, en el que hizo un balance de su sexenio (2018-2024) antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre a su sucesora, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

México ha registrado un récord de más de 170.000 asesinatos en el sexenio de López Obrador, aunque los homicidios acumulan tres años de caída tras el año más violento de la historia, 2020, con 36.773 víctimas, según los últimos datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).