Instan a migrantes a no cruzar a EEUU para evitar deportaciones tras decreto de Biden

Inconformes con la nueva política migratoria que limita las solicitudes de asilo para migrantes, las organizaciones Ángeles Sin Fronteras y Alianza Migrante de Tijuana buscarán persuadir a personas en movilidad para que no crucen la frontera México-Estados Unidos de forma irregular y evitar una crisis de deportaciones.

Los representantes de dichas organizaciones señalaron que buscan una tregua y amagaron que, en desacuerdo a la medida que plantea las deportaciones de migrantes de otros países hacia México, podrían manifestarse en el consulado estadounidense y montar un bloqueo de comunicaciones a puertos fronterizos.

“Todavía no está sucediendo eso, pero si comenzamos a ver cantidades grandes de deportados, vamos a protestar y les vamos a bloquear las garitas, no vamos a esperar, al contrario, nosotros se las vamos a cerrar a ellos, porque no podemos permitir que nos generen aquí una crisis, y nos vamos a manifestar en el consulado también”, advirtió el viernes Sergio Tamai, director de Ángeles Sin Fronteras.