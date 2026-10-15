Acusan a hombre de matar a su exprometida tras discusión en TV

Miami, Estados Unidos. Un hombre fue acusado este jueves en una corte de Florida (EE.UU.) del asesinato en segundo grado por la desaparición de su exprometida hace casi 15 años, horas después de que ambos aparecieron en un popular programa de telerealidad para resolver una disputa relacionada con un anillo de compromiso.

El acusado es Dale Smith Jr., de 55 años, exprometido de Michelle Parker, desaparecido en Orlando, en el centro de Florida, en noviembre de 2011, después de que ambos participaran en el programa The People's Court.

Smith fue arrestado el miércoles y acusado hoy en un tribunal del condado Orange de asesinato en segundo grado. Su abogado, Rajan Joshi, ha sostenido que su cliente es inocente.