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Acusan a hombre de matar a su exprometida tras discusión en TV

La Policía de Orlando informó que Parker, quien tenía tres hijos, continúa desaparecida y que su cuerpo no ha sido encontrado

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 14:09 -
  • Agencia EFE
Acusan a hombre de matar a su exprometida tras discusión en TV

Parker fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2011, cuando dejó a sus gemelos al cuidado de su padre.

 Foto: Policía de Orlando-X

Miami, Estados Unidos. Un hombre fue acusado este jueves en una corte de Florida (EE.UU.) del asesinato en segundo grado por la desaparición de su exprometida hace casi 15 años, horas después de que ambos aparecieron en un popular programa de telerealidad para resolver una disputa relacionada con un anillo de compromiso.

El acusado es Dale Smith Jr., de 55 años, exprometido de Michelle Parker, desaparecido en Orlando, en el centro de Florida, en noviembre de 2011, después de que ambos participaran en el programa The People's Court.

Smith fue arrestado el miércoles y acusado hoy en un tribunal del condado Orange de asesinato en segundo grado. Su abogado, Rajan Joshi, ha sostenido que su cliente es inocente.

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La Policía de Orlando informó que Parker, quien tenía tres hijos, continúa desaparecida y que su cuerpo no ha sido encontrado.

Parker fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2011, cuando dejó a sus gemelos al cuidado de su padre, Smith, quien fue la última persona que la vio, según informó el jefe de la Policía de Orlando, Eric D. Smith.

En el programa, que simula un corte, Parker dijo que Smith "se vuelve bastante malintencionado y vengativo". "Dijo que quería su anillo, así que me lo quité y se lo lancé", expresó la mujer.

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En aquel momento, Smith fue considerado un sospechoso principal, pero solo hasta hoy fue acusado después de que la Policía encontró nueva evidencia y reexaminara su testimonio y las "declaraciones contradictorias" a lo largo de los años.

Además, las autoridades señalaron que los avances en informática forense permitieron analizar mejor varias pruebas y obtener datos de ubicación más precisos, así como información sobre las comunicaciones entre los dispositivos utilizados en aquella época.

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Agencia EFE
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