Biden mantiene su confianza en general "traidor" que actuó a espaldas de Trump

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo este miércoles que el presidente Joe Biden mantiene "total confianza" en el jefe del Estado Mayor Conjunto tras conocerse que éste se contactó en secreto con China preocupado por la salud mental de Donald Trump.



"El presidente tiene total confianza en su liderazgo, su patriotismo y su fidelidad a nuestra constitución", dijo a la prensa la secretaria de prensa Jen Psaki, en alusión al general Mark Milley.



Según el nuevo libro "Peril" (Peligro) de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa, Milley estaba en enero tan alarmado por el estado mental del entonces presidente Trump que emprendió acciones secretas para evitar que desatara una guerra con China.



De acuerdo con extractos publicados por The Washington Post y la cadena CNN, Milley ordenó a sus colaboradores no actuar inmediatamente en caso de que Trump diera algún paso para usar el arsenal nuclear y, además, llamó a un general chino para tranquilizar a Pekín.





El libro indica que Milley llamó dos veces a su homólogo chino, el general Li Zuocheng: el 30 de octubre, días antes de las elecciones, y el 8 de noviembre, dos días después de que partidarios de Trump asaltaran el Congreso de Estados Unidos. En esas llamadas Milley buscó asegurar a China que la retórica de Trump no devendría en acciones militares.



Psaki no confirmó los trascendidos, pero dijo que aquel era un momento en el que Trump había "fomentado disturbios que llevaron a una insurrección y un ataque a la capital de nuestra nación el 6 de enero... uno de los días más oscuros de nuestra historia".



Ese día, seguidores de Trump asaltaron el Capitolio durante una sesión para certificar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre, obligando a los legisladores suspender la sesión y huir del recinto.



Los republicanos no tardaron en atacar a Milley, y el senador Marco Rubio pidió a Biden que cesara al general.

Defensor de Trump, Rubio alegó que Milley "trabajó para socavar activamente al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en funciones y contempló una filtración traidora de información clasificada al Partido Comunista Chino".



"Estas acciones del general Milley demuestran una clara falta de buen juicio, y les insto a que lo despidan de inmediato", dijo el senador en una carta a Biden.



El portavoz de Milley, coronel Dave Butler, dijo que un comunicado que las llamadas que Milley hizo a su par chino eran parte normal de sus tareas.



"Sus llamadas con los chinos y otros en octubre y enero estuvieron en consonancia con estos deberes y responsabilidades, transmitiendo tranquilidad para mantener la estabilidad estratégica", indicó.