Trump culpa a Biden por resurgimiento de talibanes en Afganistán

Washington, Estados Unidos.

El expresidente estadounidense Donald Trump arremetió el jueves contra su sucesor Joe Biden por no poner condiciones a la retirada militar de Estados Unidos en Afganistán y dijo que el violento auge de los talibanes era "inaceptable".



El republicano Trump dijo que la retirada de las tropas estadounidenses, que el demócrata Biden prevé para el 31 de agosto y que ya está casi completa, habría sido "una retirada muy diferente y mucho más exitosa" si él siguiera siendo presidente.



Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos negoció un acuerdo con los talibanes en Doha en 2020, según el cual Estados Unidos retiraría todas sus tropas en mayo de 2021 a cambio de diversas garantías de seguridad.



Esas garantías incluían la promesa de los militantes de mantener conversaciones de paz con el gobierno de Kabul, de no atacar a Estados Unidos ni sus intereses, y de no apoyar a grupos como Al Qaida para que ataquen a Estados Unidos.



Cuando Biden asumió el poder a principios de este año, retrasó el plazo de la retirada y no puso condiciones para ello.



"Si yo fuera ahora presidente, el mundo vería que nuestra retirada de Afganistán sería una retirada basada en condiciones", afirmó Trump en un comunicado.



"Personalmente, he mantenido conversaciones con altos dirigentes talibanes en las que han comprendido que lo que están haciendo ahora no habría sido aceptable", dijo.



"Habría sido una retirada muy diferente y mucho más exitosa, y los talibanes lo entendieron mejor que nadie", recalcó Trump.

Trump, que a pesar de haber perdido las elecciones sigue siendo la mayor fuerza del partido republicano, no dio detalles de lo que habría hecho para frenar los avances de los insurgentes.



Las autoridades de Kabul han perdido el control de la mayor parte del norte y el oeste de Afganistán, mientras varias ciudades a lo largo del país son disputadas.



Algunos funcionarios estadounidenses temen que los talibanes puedan tomar el control de Kabul en los tres meses siguientes a la fecha límite del 31 de agosto.