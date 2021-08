Texas emite órdenes de captura contra demócratas que bloquean polémica ley

Texas, Estados Unidos.

El presidente de la Cámara Baja del estado de Texas, el republicano Dade Phelan, firmó este martes órdenes de arresto contra los 52 legisladores demócratas que han vuelto a romper el quórum para evitar la aprobación de leyes que restringen el derecho al voto.



Esta es la tercera vez en las últimas semanas que los demócratas han optado por esta estrategia para bloquear el funcionamiento del Legislativo, que controlan los republicanos.



La primera fue durante el calendario legislativo regular y las otras dos en periodos especiales convocados por el gobernador, el también republicano Greg Abbott, para la aprobación de estas reformas, parecidas a las que otros estados conservadores han promovido desde las últimas presidenciales, en las que salió derrotado Donald Trump.



Las órdenes de arresto, que Phelan amenaza con hacer efectivas este mismo miércoles por la mañana, son de carácter civil y, en caso de ser arrestados, los demócratas no serían encarcelados pero sí obligados a regresar al Legislativo.



Para que haya quórum se necesita que al menos 100 legisladores estén presentes en el momento de tramitar los proyectos y en el momento de la emisión de las órdenes tan solo 95 -80 republicanos y 15 demócratas- se habían presentado al Capitolio.



No está claro cuántos de los 52 demócratas que se han ausentado están en Texas ya que en julio cerca de medio centenar se fugó a Washington y algunos siguen en la capital federal.



Otros que sí están en Texas, como Evelina "Lina" Ortega o Celia Israel, dijeron a medios locales que no tienen intención de presentarse ante el Legislativo pese a las órdenes de detención emitidas en su contra.



La maniobra de los demócratas de Texas ha tenido repercusión a nivel nacional e incluso el presidente, Joe Biden, aplaudió la "valentía" de los legisladores.

Vea: Pesadilla aún no acaba: Hospitales de Texas instalan tiendas de campaña por repunte de covid 19



Además de bloquear la sesión legislativa en Texas, los demócratas han pedido a sus colegas en el Congreso de Estados Unidos que aprueben la reforma electoral a nivel nacional, que está encallada desde hace meses.



En EEUU, cada estado fija sus propias normas sobre el sufragio. Durante la pandemia, muchos territorios flexibilizaron los requisitos para votar por correo o por adelantado, lo que provocó un récord de participación y alimentó teorías de conspiración entre Trump y sus seguidores sobre un supuesto fraude masivo en las urnas.



Desde entonces, a nivel estatal, los republicanos han presentado más de 200 proyectos de ley en cerca de 40 estados para restringir el acceso al voto. EFE