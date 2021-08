Una madre causa polémica al cerrar las redes sociales de su hija influencer

Río de Janeiro, Brasil.

El debate por el uso e impacto de las redes sociales en los adolescentes ha aumentado de tono en Brasil luego de que la madre de una influencer adolescente decidiera cerrar las cuentas de su hija en TikTok e Instagram, en las que la joven acumulaba casi dos millones de seguidores.



Fernanda Rocha Kanner, una doctora brasileña y madre de la influencer Nina Rios, de apenas 14 años, ha recibido una lluvia de críticas tras compartir en su cuenta de Instagram los motivos que la llevaron a borrar las redes sociales de su hija.





"Decidí eliminar su cuenta de TikTok e Instagram porque ya es bastante difícil descubrir quién eres a los 14 años. Cuando tienes casi 2 millones que no has visto en tu vida y creen que te conocen, es aún más peligroso. Es más fácil perder el rumbo", indicó Rocha.



"No creo que sea saludable para un adulto y menos para un adolescente basar las referencias de autoconocimiento en la retroalimentación virtual", agregó la madre que también es una celebridad en redes sociales.



Rios alcanzó la fama en redes sociales gracias a las rutinas de baile que compartía en su cuenta de TikTok y sus fotografías en Instagram.

"No quiero que crezca creyendo que es ese personaje (...). Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando nos dedicamos a copiar y pegar en rebaño, se diluyen en el proceso y crecemos siendo uno más entre la multitud", agregó su madre.



El caso se viralizó en Brasil y medios locales entrevistaron a Nina, quien afirmó que no estaba contenta con la decisión de su madre y que no sabía cuando le permitiría regresar a redes sociales.



Rocha explicó que enviará a su hija a Suiza para que continúe sus estudios en Europa junto a su hermano mayor.