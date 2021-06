Dora María Téllez: “Lo que pedimos en Nicaragua son elecciones transparentes”

Redacción

Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Nicaragua, con la cacería de opositores por Daniel Ortega, la historiadora, exguerrillera y exministra de Salud (1979-1990) Dora María Téllez (de 65 años) conversó con LA PRENSA sobre el panorama político de la persecución que se vive en su país a las voces críticas al Gobierno, sin saber que dos días después pasaría a la lista de los capturados por la Policía por ser del grupo que demanda cambios emergentes en la política nicaragüense.

¿Cuál es el panorama actual en Nicaragua respecto a la cacería de opositores al gobierno de Ortega?

Con estas persecuciones, Daniel Ortega está quitándose la careta que su dictadura pretendía tener, él ha venido haciendo fraudes electorales desde el año 2006, esto con un cariz de una alianza que hicieron primero con los empresarios, luego con un cariz de gobierno electo que venía ganando elecciones y que hoy se ve debilitado porque ya no puede sostener esa careta sobre la verdadera naturaleza de este régimen, que es una dictadura cruel, sangrienta y represiva que pretende tener a los nicaragüenses dentro de una cárcel para callarlos. Además, negar la totalidad de los derechos ciudadanos e impedir que se realicen unas elecciones limpias, transparentes y competitivas que hemos venido demandando.

Desde la crisis generada en 2018, que dejó centenares de muertos y miles de exiliados en el extranjero, ¿cuál ha sido el modo de operar del Gobierno para callar las voces críticas hacia ellos?

Este régimen ha echado mano de todos los mecanismos desde 2007. Primero comenzó con la persecución contra grupos feministas, después con una oleada de restricciones, obstáculos y persecución a las organizaciones no gubernamentales. Continuó comprando con pistolas en la cabeza a medios de comunicación, luego trató de eliminar movimientos sociales de la calle, se fue contra religiosos, persiguió y encarceló periodistas, líderes sociales, como los del movimiento campesino, tratando de desarticularlos a través de la fuerza.

Es decir, Ortega recurrió a prácticamente todo, llegando a 2018 con el asesinato en masas, realizando ejecuciones sumarias registradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con más de 320 personas asesinadas por francotiradores, en complicidad con el Ejército nicaragüense. Este Gobierno no ha tenido ningún escrúpulo de usar todos sus mecanismos de poder a mano como una ley de agentes extranjeros, ley antiterrorista, ley de persecución contra cualquier persona, ley de ciberdelitos para tratar de silenciar a los nicaragüenses por las redes sociales. Pero debo decir que no le han funcionado todos esos mecanismos de los que ha echado mano, ya que ha profundizado más la crisis. Como decimos los nicaragüenses, Ortega está tratando de salir de un hoyo cavando hacia abajo.

¿Considera que por las acciones generadas por el gobierno de Ortega levante la voz el pueblo nuevamente y pida su renuncia como presidente?

Los nicaragüenses nunca hemos dejado de pedir la salida de Ortega, es decir, en un país medianamente normal con instituciones medianamente que sirvan el régimen de Ortega ha tratado de sostenerse con las mismas, porque de lo contrario ya los nicaragüenses tendríamos acceso a unas elecciones limpias, transparentes y competitivas en noviembre. Pero no es así, los Ortega-Murillo no tienen ningún escrúpulo, ellos pueden mantenerse en el poder a sangre y fuego y están decididos a hacerlo. Ellos saben que en unas elecciones limpias y transparentes salen absolutamente derrotados, pues por lo menos ocho de cada 10 nicaragüenses quieren un cambio, y quieren un cambio a profundidad para la democracia, y quieren que haya justicia; pero los Ortega-Murillo tienen esas encuestas en la mano y ellos se dan cuenta de que en unas elecciones medianamente limpias y transparentes, pues salen absolutamente derrotados, por eso están recurriendo a este expediente de fuerza, eliminando a la oposición, prohibiendo partidos políticos y metiendo presos a candidatos presidenciales. Ortega quiere limpiar la boleta electoral para que en esa boleta solo aparezca él como candidato y algún otro que él escoja a su gusto y que obviamente le obedezca a él.

¿Qué medidas de cambio debe pedir la oposición nicaragüense para competir en igualdad en las elecciones del 7 de noviembre ante el poder de Daniel Ortega?

La oposición ha estado pidiendo una reforma electoral seria. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) estuvieron observando las elecciones pasadas en Nicaragua, y ellos hicieron un cuerpo de recomendaciones muy buenas que medianamente no se han aplicado. Es decir, lo que hemos demandado es una reforma electoral que le garantice al pueblo que su voto va a ser contado, respetado y que va a tener el valor de decidir, y eso es exactamente lo que Ortega no quiere. Esto no se trata simplemente de que la oposición participe en condiciones de igualdad, se trata de garantizar que cada voto sea contado y solo se pueda votar una vez; además, que no voten los muertos y que no voten cinco, diez o quince veces las personas adeptas al régimen. Pedimos que el sufragio sea respetado.

¿En Nicaragua existe la separación de poderes o solo está escrito en papel?

Aquí no existe separación de poderes, lo que hay es una dictadura. Una dictadura que le ordena a la jefatura policial y a la Fiscalía que capture a alguien, que le invente la causa de los delitos y le ordena al juez, que son verdaderos sicarios, que lo condenen y en menos de 24 horas le aplican una ley que acaban de aprobar, que es de 90 días para investigarlo, ya no 48 horas, lo que establece la Constitución. En Nicaragua no hay ni un solo magistrado en la Corte Suprema de Justicia que levante la cabeza, todos tienen las columnas fracturadas del servilismo abyecto a la dictadura, ellos fabrican causas y tienen a centenares de personas sembradas en las cárceles por razones prefabricadas en la oficina de la Fiscalía.

¿Qué llamado hace usted como ciudadana nicaragüense para que haya una forma distinta de gobernar en su país?

Los nicaragüenses tenemos que enfrentar esta dictadura, siempre la hemos enfrentado y hemos derrotado, es una realidad que a Daniel Ortega se le ha olvidado, pero venceremos. Pedimos un acompañamiento de la comunidad internacional, y pues quisiéramos un acompañamiento de nuestros hermanos centroamericanos, que no guarden silencio, que no disimulen y que no haya complicidades con esta dictadura de Ortega-Murillo. Queremos posiciones firmes de los Gobiernos centroamericanos respecto a esta dictadura de Ortega-Murillo, ya que falta exactamente eso.