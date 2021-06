Esposa del 'Chapo' Guzmán negocia declararse culpable por narcotráfico

Nueva York, EE.UU.

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo "Guzmán Loera está negociando un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus abogados, por delitos de narcotráfico.

Coronel (31) aceptaría participación en distribución de drogas orquestada por el Cartel de Sinaloa, uno de los más emblemáticos en la historia de México, y responsable de un alto porcentaje de la droga que ingresa a Estados Unidos.

La información fue vertida por Mariel Colón Miró, defensora legal de Coronel, quien, además, dijo a Univisión: “Estamos tratando de ver cómo logramos un acuerdo de culpabilidad, pero no incluiría una cooperación con las autoridades”.

La esposa de Guzmán Loera (64), es la madre de dos de los hijos de Guzmán, que serían 13, oficialmente, aunque algunas versiones señalan que serían más de 20. Fue arrestada el 22 de febrero, en un aeropuerto de Virginia, EE.UU.

Según su defensa, Emma Coronel confía en recibir una condena menos drástica, por su presunta implicación en delitos por narcotráfico. Así, evitaría un costoso juicio y, además, arguye que teme por su vida. Coronel detalla que la prensa ha dicho que ella se entregó a autoridades, algo que niega. Esto sería el detonante que pondría en riesgo su vida y la de sus hijas.

Enfrenta un castigo máximo a cadena perpetua, según advirtió la jueza Robin Meriweather, en audiencie el 23 de febrero contra Coronel, quien acompañó en los juicios a su esposo en Nueva York, condenado a cadena perpetua. Guzmán Loera fue el capo más temido de México durante décadas, a la cabeza del Cartel de Sinaloa.

“Muchas veces el gobierno incentiva a las personas que no van a juicio, porque son muy caros”, destacó Colón Miró. Describe que los medios aseguran que Coronel se reunió con autoridades de Estados Unidos para negociar su entrega, pero que esto no puede ser confirmado.



“Tiene miedo, pero más por sus hijas. Ese tema es delicado, especialmente en México”, dijo la jurista. “Hemos dicho que puede poner su vida y la de sus hijas en peligro”, concluyó.

La Fiscalía, a juicio de la abogada de Coronel, estaría "dispuesta" a llegar a un acuerdo con la esposa del "Chapo". Siempre y cuando esta reconozca su papel en el Cartel de Sinaloa. “Están abiertos, no han cerrado ninguna puerta”, dijo.

Coronel y su defensa esperan a que este mes se programe la audiencia en su contra. Allí, podría declararse culpable, aunque no se detallaron los cargos que Coronel aceptaría, para no ir a juicio.