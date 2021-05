Israel acusa a Hamás de haber "premeditado" el conflicto

Naciones Unidas.



El embajador israelí ante Estados Unidos y la ONU, Gilad Erdan, acusó este domingo al movimiento palestino Hamás de haber "premeditado" una guerra con Israel y de querer "tomar el poder en Cisjordania".



"Hamás eligió acelerar las tensiones, usándolas como pretexto, para iniciar esta guerra" con Israel, dijo el diplomático en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio.



No hay "ninguna justificación para el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra la población civil", dijo Erdan. Los palestinos "utilizan escudos humanos", lo que aumenta el número de víctimas civiles, añadió.



El embajador israelí pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que condenara los ataques con cohetes, mientras sus 15 miembros llevan una semana esforzándose por acordar una declaración conjunta.



Según Erdan, que se congratuló del apoyo prestado a su país por Estados Unidos, el Estado hebreo no tenía "otra opción" que tomar represalias contra los ataques palestinos para detenerlos.



Palestinos denuncian "una agresión" israelí contra su pueblo



El ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad Al-Maliki, denunció el domingo la "agresión" de Israel contra el "pueblo" palestino y sus "lugares sagrados".



"Algunos no quieren usar estas palabras -crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad-, pero saben que es la verdad", dijo en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.



"Israel es despiadado e implacable en su política colonial", dijo, y pidió al Consejo de Seguridad "que actúe para detener la embestida" contra los palestinos.



"¿Cuántos palestinos tendrán que morir antes de que se produzca una condena?", se preguntó el ministro, después de que Estados Unidos rechazara dos veces en la última semana un texto que pedía el fin de los enfrentamientos.



"¿En qué momento se van a escandalizar?", añadió.



Crisis en Oriente Medio puede tornarse "incontrolable"



Los enfrentamientos en Oriente Medio deben "cesar inmediatamente" porque pueden "desatar una incontrolable crisis" en la región, dijo el domingo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.



"La masacre sigue hoy", afirmó al abrir una sesión de urgencia del Consejo de la ONU. "Este insensato ciclo de derrame de sangre, de terror, de destrucción, debe cesar inmediatamente", remarcó durante ese sesión realizada en forma virtual.



Según diplomáticos, el Consejo negocia en paralelo una declaración pero en la mañana del domingo permanecía incierto el apoyo de Estados Unidos al texto.



"Los enfrentamientos deben cesar inmediatamente. Los cohetes y morteros de un lado y los bombardeos aéreos y la artillería del otro, tienen que terminar", enfatizó Guterres.



"Los enfrentamientos pueden llevar a israelíes y palestinos a una espiral de violencia de consecuencias devastadoras para las dos comunidades y para toda la región", dijo.



La violencia "tiene el potencial de desatar una crisis de seguridad y humanitaria incontrolable y de estimular aún más al extremismo; no sólo en los territorios palestinos ocupados y en Israel, sino en toda la región", añadió.