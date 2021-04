Narcos usan drones explosivos para atacar a policías en México 

Ciudad de México, México

La Sedena alertó que grupos del crimen como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están utilizando drones explosivos para realizar ataques.

No obstante, aseguró que no han resultado tan dañinos debido a que no pueden cargar tantas cantidades.

"En cuanto a la utilización de drones, como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, en Michoacán", reveló el General Luis Cresencio Sandoval durante conferencia mañanera del Presidente.

"Pero no son de preocupación, no han sido lo efectivo que a lo mejor ellos quisieran tener, no han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañina para el personal o para una instalación".

El titular de la Sedena indicó que tras ataque con este tipo de drones a Policía en Aguililla, Michoacán, hay un detenido y sólo dos lesionados.

"La información que tenemos creo que nada más salieron dos con heridas en el brazo y en una pierna al parecer, fue todo el daño que le hicieron a la Policía del Estado empleando ese artefacto", comentó.

