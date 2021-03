EMA descarta responsabilidad de vacuna AstraZeneca en muerte de enfermera

La Haya, Holanda.

La agencia de medicamentos europea anunció el miércoles que la investigación preliminar en torno a un paquete de vacunas de AstraZeneca utilizado en Austria no guarda relación con la muerte de una enfermera que recibió la inyección.



"No hay por el momento ninguna indicación de que la vacunación causara esas condiciones, que no están clasificadas como efectos secundarios" del fármaco de AstraZeneca, informó la agencia en un comunicado.

