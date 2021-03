Nayib Bukele, el millennial que domina los poderes en El Salvador

San Salvador.

Nayib Bukele, el joven presidente que dio el domingo el tiro de gracia al bipartidismo arraigado en El Salvador durante tres décadas, dominará a partir de mayo el Congreso a través de una mayoría aliada para impulsar su gestión.



A sus 39 años, este empresario de la generación millennial logró con una intensa campaña electoral hacia las elecciones legislativas del domingo atraer nuevamente el voto de los salvadoreños para desbancar a "los mismos de siempre".



Calificado por algunos como cercano al pueblo, pero criticado por sus matices autoritarios, la popularidad de Bukele aumentó por su gestión de la pandemia, según analistas.





Desde antes de llegar a la presidencia en 2019, Bukele catapultó su imagen a través de las redes sociales. Y en su gestión, hace importantes anuncios de su gestión vía Twitter, y en la misma plataforma responde a las críticas de sus adversarios.

"Leer el disgusto"

"Es un hombre joven fuera de serie que tuvo la visión de leer el disgusto de la población y generarle una esperanza", definió a Bukele tras su victoria presidencial María Ofelia Navarrete, exguerrillera disidente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy ministra de Desarrollo Local.



Para su toma de poder el 1 de junio de 2019, Bukele pidió hacer el acto junto a sus electores en la céntrica plaza Gerardo Barrios, rompiendo la tradición de realizar la ceremonia en recintos cerrados.



Junto a su esposa Gabriela Rodríguez -con quien tiene una hija, Layla- suele publicar fotos familiares que de inmediato son retuiteadas por sus seguidores.



Y elige un estilo informal: rara vez usa corbata y viste jeans, calcetines de colores vivos, chamarra de cuero y gorra.





Bukele llegó al poder con 37 años y se convirtió en el mandatario más joven de la historia de El Salvador, de la mano de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana, conservadora).



Una vez en el gobierno, Bukele transformó el movimiento Nuevas Ideas (NI) en partido político y mantiene la alianza con Gana. Ambos obtuvieron la mayoría de los votos en las legislativas del domingo.



La virtud de Bukele es que "no tiene compromiso con ningún sector político, ni económico, ni social", y por eso desde 2015 figura en las encuestas como "fenómeno apoteósico", evaluó Francisco Zepeda, director del Centro Investigación de la Opinión Publica de la Universidad Tecnológica(UTEC).

¿Autoridad o autoritarismo?

Junto con la Policía, le hizo frente a la inseguridad ciudadana y a la actividad pandillera de las maras, que han azotado al país por décadas.



Y ha utilizado a las Fuerzas Armadas, tanto para distribuir alimentos durante la pandemia, como para aparecerse con tropas en el Parlamento opositor y presionar por la aprobación de un préstamo para un plan de seguridad.



"Lo que preocupa es que en estos primeros años de gobierno de Nayib ha demostrado muchísimas situaciones que dejan mucho que desear: la falta de transparencia, acusaciones de corrupción, su vocabulario de odio", dijo Miguel Montenegro, Director de la Comisión de Derechos Humanos.





Desde la campaña para la presidencia, popularizó la frase "Devuelvan lo robado", dirigida a los políticos, y vociferada desde entonces por sus seguidores ante militantes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que gobernó de 1989 a 2009.



También dirigió sus baterías contra el gobierno del FMLN, su expartido, en el poder entre 2009 y 2019, y ahora le culpa del abandono de la infraestructura de salud pública.



Nacido el 24 de julio de 1981, es hijo del fallecido empresario Armando Bukele, químico industrial y representante de la comunidad de origen árabe-palestina, y de Olga Ortez.



Estudió Derecho en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, pero no se graduó, y optó por trabajar desde los 18 años en una empresa de su padre.

Inicios en el FMLN

Bukele inició su carrera política con el FMLN, al que oxigenó electoralmente con sus campañas a la alcaldía de San Salvador, pero el partido lo procesó internamente tras supuestamente calificar de "bruja" a una concejal.



Ese incidente derivó en su expulsión de la agrupación en octubre de 2017.

La familia Bukele simpatizaba con los principios de justicia social que el FMLN enarbolaba en los años ochenta, cuando era guerrilla, y llegó a brindar refugio a algunos de sus dirigentes pese a los riesgos.



Según el libro "¿Quién es Nayib Bukele?", del periodista Geovani Galeas, una tarde de 1987 el candidato vio ingresar en secreto a su casa al legendario guerrillero Schafik Handal, uno de los cinco comandantes del FMLN.



Con la izquierda ganó la elección en 2012 como alcalde de Nuevo Cuscatlán y le arrebató a la derecha la alcaldía de San Salvador para el período 2015-2018.