Para llegar a la presidencia de un país se necesita el apoyo de grandes masas, o al menos la mayoría de una población.



A lo largo de la historia, con sus acciones muchos presidentes en el mundo se han ganado la aprobación no solo de sus seguidores, sino de sus opositores; sin embargo, hay otros que dividieron opiniones y consiguieron convertirse en los presidentes más odiados y amados.

Top 10 de los presidentes más odiados y amados de la historia en el mundo

Donald Trump

El caso más reciente que ya quedó en los libros de historia es el de Donald Trump, quien fue presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021. El magnate llegó a la casa blanca apoyado por la extrema derecha estadounidense. Durante su mandato se acentuaron hechos con tinte racistas contra las personas negras y los inmigrantes latinos. Sus decisiones fueron extremas, al punto que varios republicanos dejaron de apoyarlo, lo que le causó su derrota electoral ante Joe Biden. La presidencia de Trump será recordada porque en sus últimos días se registró el asalto violento al Capitolio, animados por él mismo.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Vladimir Putin

Vladimir Putin se ha mantenido en la presidencia de Rusia por más de 20 años. Aunque tiene una aprobación de más del 95% del país, fuera de las fronteras rusas es considerado uno de los villanos más grandes de la historia. En 2021 estallaron protestas contra Putin y su gobierno luego de la detención del crítico del Kremlin, Alexei Navalni. Su mandato ha sido polémico por no apoyar la diversidad sexual.

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Hugo Chávez

Hugo Chávez Frías, mejor conocido como el comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Falleció el 5 de marzo de 2013 y su muerte fue motivo de llanto para unos y de felicidad para otros. Fue sepultado como el líder supremo de Venezuela. Amado por sus seguidores a quienes les dio nuevas oportunidades en educación, salud y artes, pero también odiado por otra parte de la población ya que hizo resurgir el socialismo en Venezuela, y luego en otros países de América Latina. Fue presidente de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento.

Hugo Chávez, expresidente de Venezuela.

Fidel Castro

Hablar de Fidel Castro es hablar de verdadera historia de Cuba. Lideró la Revolución Cubana, hasta convertirse en presidente de esa nación. A pesar de no tener pasado militar, hizo una entrada triunfal en La Habana y derrocó al gobierno de Fulgencio Bautista. Pero sus actos revolucionarios no solo se sintieron en Cuba, también derrotó conspiraciones encabezadas por Estados Unidos, Angola, Etiopía y Siria. Muchos en Cuba aún lo aman, otros no opinan de él ni de su legado por su propia seguridad.

Fidel Castro, expresidente de Cuba.

Dilma Rousseff

Dilma Rousseff hizo historia al convertirse en la primera presidenta de Brasil, cargo al que llegó apoyada por su pueblo debido al respaldo que le dio su predecesor Lula da Silva. Desde su juventud fue revolucionaria. Durante su mandato fue dura con los corruptos, mantuvo el crecimiento sostenido de su país, y la economía a flote, pero no pudo terminar su gestión tras ser derrocada por el Congreso en agosto de 2016; un escándalo de corrupción pesaba sobre ella.

Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil.

Alberto Fujimori

Alberto Kenya Fujimori Inomoto​, político e ingeniero agrónomo peruano-japonés. Fundó el movimiento Cambio 90 con el cual llegó a la presidencia de Perú, tras derrotar a Mario Vargas Llosa. Al convertirse en mandatario puso en marcha un plan de ajustes para paliar la situación de hambre que había en su país, pero es odiado por encabezar, en 1992, un autogolpe de estado que terminó en la disolución del parlamento. Además de legitimar su golpe, elaboró una nueva constitución. En 1995 fue a nuevas elecciones y resultó reelecto por mayoría absoluta. En su segundo mandato produjo un crecimiento notable en el Perú, pero para 2000, cuando intentaba el tercer periodo, fue señalado en múltiples denuncias de corrupción en su contra, por lo que terminó demitiendo. Fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, pero resibió un indulto.

Alberto Fujimori, expresidente de Perú.

Adolf Hitler

Practicamente basta ver sus fotografías y se sabrá de quién se habla. Adolf Hitler se erigió como canciller y luego como presidente de su partido, canciller de la República y después primer mandatario de Alemania. Fue amado, sin duda alguna, por sus seguidores de la Nacional Socialista. Fue catalogado como salvador de una crisis económica y de la división de razas, sin embargo, durante muchos años escondió los verdaderos abusos de su potencia país ante los judíos y polacos, lo que le valió que el odio se hiciera general.

Adolf Hitler, expresidente de Alemania.

Francisco Franco

El 18 de julio de 1936, Francisco Franco participó en un fallido golpe de estado en España, liderando la victoria de las fuerzas sublevadas contra la Segunda República. Pero al llegar a la silla presidencial Franco instauró una dictadura fascista que perduró 40 años, de allí se origina el franquismo. Recordado por copiar los modelos de las jefaturas de otros países y por hundir en el atraso a la política económica de España, mientras el resto de Europa creía a pasos de gigante.

Francisco Franco, expresidente de España.

Porfirio Díaz

Militar mexicano que ejerció la presidencia de México en siete ocasiones, siendo dictador durante 31 años. Considerado como el gran constructor de la arquitectura de la Ciudad de México, las redes de telecomunicaciones. Ante él se desarrolló la Revolución Mexicana, originada por su tiranía. La historia lo coloca como uno de los dictadores más crueles, aunque también se le reconocen los esfuerzos por mejorar su nación.

Porfirio Díaz, expresidente de México.

Eva Perón

No fue presidenta pero vale mencionarla en este ranking. Como primera dama de Juan Domingo Perón, fue muy amada en la Argentina. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino. Como homenaje póstumo fue declarada jefa Espiritual de la Nación. Gracias a su influencia logró la sanción de la ley del sufragio femenino, buscó la igualdad de mujeres y hombres en la política, pero llegaron rumores de corrupción que señalaban a su marido, los cuales la siguieron hasta el final de sus días. Las facciones más duras le reprochaban hipocresía ante la pobreza del país.