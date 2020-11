Biden, el hombre que puede ser presidente de EEUU, tiene varios lapsus el día de la elección

Pensilvania, Estados Unidos.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, cometió este martes una serie de lapsus, anunciando a sus simpatizantes que iba a presentarles a su hijo Beau, ya fallecido, y después dijo que quería anunciar a su hija Natalie, pero señalando a otra de sus nietas.



Biden estaba hablando en Filadelfia, la mayor ciudad de Pensilvania, uno de los estados clave en la elección, cuando se confundió.



"Aquí está mi hijo Beau Biden, que muchos de ustedes ayudaron a elegir al Senado de Delaware. Y aquí está mi nieta Natalie", afirmó estrechando a su nieta Finnegan.



Biden hizo las declaraciones en Pensilvania y no en Delaware, donde la gente votó para elegir a su hijo como fiscal general y no como senador.



Al darse cuenta de su error, Biden reculó y dijo: "Ah, no esperen, ella no es, es la otra".

La pérdida de capacidad cognitiva de Biden ha sido un tema durante toda la campaña, desde las primarias demócratas. Su rival, el mandatario Donald Trump hace constantes referencias a sus lapsus e incluso proyecta grabaciones en sus mitines de campaña para entretener a los asistentes.