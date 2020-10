Alcaldesa de Ciudad de México da positivo a covid-19

Ciudad de México.

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que dio positivo a covid-19 aunque detalló que hasta el momento no tiene síntomas.



"Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de Covid. Me siento bien fuerte y con seguimiento médico", dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter.



"Hasta ahora sin síntomas, seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia", agregó.



Sheinbaum, de 58 años, gobierna la capital mexicana, una megaurbe de casi nueve millones de habitantes, desde diciembre de 2018.



Se suma a una larga lista de funcionarios en México que han dado positivo a la enfermedad como los gobernadores de los centrales estados de Hidalgo y Querétaro, Omar Fayad y Francisco Domínguez, respectivamente.



En México también funcionarios del gobierno federal se han contagiado como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Por su tamaño y su cercanía con zonas densamente pobladas del vecino Estado de México, la capital ha sido una de las entidades del país más golpeadas por la enfermedad.



En los últimos meses, el gobierno de Sheinbaum permitió la reapertura de varias actividades en la ciudad ante un descenso en el número de camas ocupadas en los hospitales, y cada semana da una actualización del panorama en la capital.



México registra hasta el momento 895.236 casos confirmados de la enfermedad y 89.171 defunciones.