EEUU: Retiran cargo a oficial por comentario sobre muerte de latino

Los Ángeles, Estados Unidos.

El jefe de personal del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) y asesor cercano del alguacil Alex Villanueva será transferido a otro cargo luego de afirmar en las redes sociales que el latino Andrés Guardado, muerto por un agente de la corporación y quien recibió cinco disparos en la espalda, “escogió su destino”.



El capitán John Burcher será transferido a la División de la Patrulla del Este a partir del domingo, según anunció este miércoles el LASD.



La oficial Trina Schrader, portavoz del LASD, anunció que el Departamento del Alguacil ha iniciado una investigación administrativa y Burcher será reasignado, pero declinó hacer más comentarios sobre el caso.

Según declaró el alguacil Villanueva, Burcher continúa con su rango de capitán pero dejará sus funciones como jefe de personal del LASD.



Guardado, quien trabajaba como guardia privado de seguridad en una tienda de autopartes y el anexo taller de reparaciones, recibió cinco balazos en la espalda -según la autopsia oficial- por parte de un agente del LASD luego de “una corta persecución a pie”.



Los abogados que representan a la familia del joven latino de 18 años argumentaron que los comentarios del capitán Burcher son una muestra más de que el LASD “no está capacitado para conducir una investigación independiente” en el caso.



“El capitán Burcher no solo vilipendió personalmente a un joven que fue asesinado a tiros por uno de sus propios agentes, sino que lo hizo en un foro público y en medio de una investigación de homicidio realizada por su propio departamento”, argumentó este miércoles el abogado Nicholas Yoka en un comunicado.



Según el LASD, el pasado 18 de junio, sobre las seis de la tarde, Guardado conversaba con ocupantes de un vehículo frente al taller de mecánica ubicado en Gardena en el que trabajaba, cuando llegó una patrulla policial.



Al ver a los uniformados, el latino, que según la versión oficial portaba una pistola, comenzó a correr por un callejón y los agentes Miguel Vega y Chris Hernández lo persiguieron a pie. Vega finalmente le disparó en varias ocasiones y le ocasionó la muerte.



Según el capitán de LASD Kent Wegener, el joven portaba una pistola semiautomática calibre .40 sin número de serie y un cargador con 15 balas prohibido por la ley.



Además, el hispano no utilizaba un uniforme que lo identificara como personal de seguridad, para lo que se necesita tener un mínimo 21 años, de acuerdo a las normativas estatales. En el Departamento de Asuntos del Consumidor de California no figura ninguna licencia como guardia de seguridad expedida a su nombre.



El alguacil Villanueva aseguró en declaraciones a la cadena local ABC7 que el LASD continúa con la investigación y una vez se entreviste a dos testigos pendientes se tendrá toda la información para darla a conocer.



Los abogados que representan a los familiares de Guardado han pedido una investigación independiente a la del LASD.