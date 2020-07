López Obrador dice que irá "con mucha dignidad" a la reunión con Trump

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que en la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, del próximo 8 de julio en Washington representará a los mexicanos "con decoro y con mucha dignidad".



"Voy representándoles y no tengan duda, lo voy a hacer como ustedes lo merecen: con decoro y con mucha dignidad, haciendo valer la fortaleza de nuestra gran nación, México", expresó en un mensaje en video difundido a través de redes sociales.



López Obrador recordó que "el propósito del viaje es la entrada en vigor del tratado de libre comercio" entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está vigente desde el pasado 1 de julio.





"Es un gran acuerdo, muy oportuno porque esto va a permitir reactivar la economía en nuestro país, que se generen empleos y que haya bienestar en nuestro pueblo", expresó desde su despacho en el Palacio Nacional.



El presidente mandó este mensaje con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, conmemorado el 4 de julio.



"En este día memorable, enviamos un saludo y felicitación a todo el pueblo de Estados Unidos, a nuestros vecinos y a su Gobierno", expresó López Obrador, quien siempre reivindica el papel que tienen los mexicanos migrantes en territorio estadounidense.



El viaje, que tendrá lugar el 8 y 9 de julio, será la primera vez que López Obrador sale de México desde que asumió la presidencia en 2018 y también la primera vez que se reúne con Trump, con quien mantiene una buena relación.



Este encuentro ha levantado suspicacias en México por miedo a que Trump aproveche la reunión para hacer campaña electoral a su favor y reivindicar la construcción del muro fronterizo.



Durante esta semana, López Obrador ha respondido a estas inquietudes asegurando que no es un "vendepatrias" y que la política implica asumir "riesgos".



Aunque el motivo de la visita es conmemorar la puesta en marcha del T-MEC, que sustituye el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), López Obrador no descarta de hablar de otros asuntos.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también está invitado al encuentro pero todavía no se ha pronunciado sobre su asistencia.

López Obrador, que pretende que el viaje sea corto, ha descartado reunirse con representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos así como con legisladores de ese país.



El mandatario, que puso en venta el avión presidencial, viajará a Washington en un vuelo comercial junto con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y su jefe de gabinete, Alfonso Romo.



Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la relación con Donald Trump estuvo marcada por un constante vaivén de tensión, intentos de acercamiento y planes de reunión cancelados; una dinámica que ha contrastado con la ausencia casi total de choques en el año y medio de gobierno de López Obrador. EFE